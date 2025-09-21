Si avvicina una giornata fondamentale per Enpa Monza: domenica 5 ottobre sarà il 50esimo annoversario della Giornata degli animali. La manifestazione si terrà dalle 14 alle 18 al canile rifugio di via San Damiano 21 a Monza. In occasione di questa edizione così significativa verrà allestita una mostra fotografica che illustrerà tutte le tappe più importanti della manifestazione. Vi sarà poi un’altra mostra, dedicata ai 10 anni del rifugio di via San Damiano, che ha sostituito la vecchia struttura di via Buonarroti 52. Ma i programmi non finiscono qui. Anche quest’anno si svolgerà il concorso Cane Fantasia e verrà lanciata la nuova Lotteria benefica Enpa 2026 con 100 premi in palio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una Giornata degli Animali d’oro. La manifestazione compie 50 anni