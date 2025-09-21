Una ' flotta' di 150 bici a noleggio per Faenza | dove sono le stazioni del nuovo servizio di bike sharing

Un nuovo servizio per muoversi nella città manfreda. Il Comune di Faenza ha affidato a Ridemovi la gestione del nuovo servizio sperimentale di bike sharing a flusso libero, pensato per rendere la città più ciclabile. Per supportare il servizio, è stata pubblicata l'ordinanza che individua le 16. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: flotta - bici

+++ Torino e cintura, in arrivo migliaia di nuovi monopattini, scooter e bici da affittare +++ In arrivo migliaia di nuovi monopattini e di biciclette in “sharing”, cioè da affittare per spostarsi. “Una mobilità smart senza confini”, dicono i sindaci e gli assessori che han - facebook.com Vai su Facebook

Una 'flotta' di 150 bici a noleggio per Faenza: dove sono le stazioni del nuovo servizio di bike sharing; Monopattini, torna il noleggio. I primi trenta minuti sono gratis: ecco come funziona; A Riccione entra in servizio una flotta di eBike e monopattini Dott.

Riccione, in arrivo una flotta di 300 monopattini e 150 bici a pedalata assistita - Innanzitutto il numero dei mezzi presenti in città: dovrà essere variabile in funzione delle esigenze degli utilizzatori: Dott infatti ha garantito la disponibilità ad adattare la flotta al livello ... ilrestodelcarlino.it scrive

Le nuove bici elettriche a noleggio a Napoli gettate sugli scogli del Lungomare - Le bici elettriche a noleggio a Napoli gettate sugli scogli del Lungomare di via Caracciolo. Lo riporta fanpage.it