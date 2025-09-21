Una fiaccolata per Paolo | mille luci accese nel ricordo del 15enne che si è tolto la vita

“Buon viaggio Paolo”: recita così lo striscione che apre il lungo corteo che ieri sera silenziosamente ha sfilato per le vie di Santi Cosma e Damiano in memoria di Paolo, il ragazzo di 15 anni che lo scorso 11 settembre si è tolto la vita nella sua cameretta. I genitori hanno denunciato episodi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Radio1 Rai. . #Latina In migliaia hanno partecipato ieri al corteo silenzioso nel ricordo di #PaoloMendìco, il 14enne che si è tolto la vita a Santi Cosma e Damiano, dopo aver subito episodi di #bullismo. Alla fiaccolata anche i genitori del ragazzo e tanti giovani - facebook.com Vai su Facebook

Suicidarsi per bullismo. Anche la preside e i compagni alla fiaccolata per Paolo Mendico. Il padre: “Non c’è consolazione” - la Repubblica https://repubblica.it/cronaca/2025/09/20/news/paolo_mendico_fiaccolata-424859698/… #bullismo #fiaccolata #santidon - X Vai su X

Una fiaccolata per Paolo: mille luci accese nel ricordo del 15enne che si è tolto la vita; Il corteo per Paolo. L’amico: «Io l’unico a difenderlo dai bulli».

Paolo Mendico morto suicida a 14 anni, in mille per la fiaccolata a Santi Cosma e Damiano - Nel paese di Paolo Mendico, Santi Cosma e Damiano, si è tenuta una fiaccolata per ricordare il giovane vittima di bullismo ... Secondo virgilio.it

A Santi Cosma e Damiano in migliaia alla fiaccolata per ricordare Paolo - "Buon viaggio Paolo", questo lo striscione che ha aperto una serata illuminata dalle fiaccole e scandita dal silenzio ... Da rainews.it