Una fiaccolata per Paolo | mille luci accese nel ricordo del 15enne che si è tolto la vita

Latinatoday.it | 21 set 2025

“Buon viaggio Paolo”: recita così lo striscione che apre il lungo corteo che ieri sera silenziosamente ha sfilato per le vie di Santi Cosma e Damiano in memoria di Paolo, il ragazzo di 15 anni che lo scorso 11 settembre si è tolto la vita nella sua cameretta. I genitori hanno denunciato episodi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

