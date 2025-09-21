una discarica di rifiuti siderurgici il no di tre comuni e dei cittadini

Raccolte già centinaia di firme per dire no al progetto di una discarica di rifiuti siderurgici in località Cascina Angiolina, lungo la Sp48, a ridosso del confine tra i comuni di Pizzighettone e Grumello Cremonese. A mobilitarsi è stata la ProLoco di Grumello, che questa mattina sarà ancora in piazza d’Armi a Pizzighettone, dalle 9.30 alle 12.30. Il progetto contestato prevede un impianto su 720mila metri quadrati nell’ex Cava, che verrebbe prima bonificata. "Si andrà a configurare come una collina artificiale di rifiuti non pericolosi, ma in futuro non si esclude anche i pericolosi, come risulta da verbale del 13 giugno 2024 del Tavolo tematico bonifica rifiuti e ripristini ambientali" scrive il comitato promotore della raccolta firme nel volantino che ha distribuito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

