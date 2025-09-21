Una 17enne scompare da casa ultimo avvistamento a Vallo della Lucania

Tempo di lettura: < 1 minuto Una ragazza di 17 anni è scomparsa da Stio, piccolo comune del Salernitano, nella serata di ieri. Di lei si sono perse le tracce dopo un presunto avvistamento a Vallo della Lucania intorno alle 19:30. I carabinieri hanno avviato le ricerche, tuttora in corso, nei territori limitrofi. A segnalare l’allontanamento sono stati i genitori, che non riuscendo a mettersi in contatto con la figlia hanno allertato le forze dell’ordine. La ragazza, al momento della scomparsa, indossava una maglietta nera, scarpe bianche con il logo Hello Kitty e un cappellino nero con visiera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Una 17enne scompare da casa, ultimo avvistamento a Vallo della Lucania

