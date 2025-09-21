Un virus creato con l’IA | grazie a lui combatteremo i batteri resistenti agli antibiotici
L’esperimento di Stanford pubblicato su BioRxiv: per la prima volta gli scienziati hanno usato una rete neurale per ridisegnare il genoma di un microrganismo esistente e renderlo più letale. Ma ci sono perplessità sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Repubblica.it
L’intelligenza artificiale ha creato per la prima volta virus che attaccano batteri: fagi sintetici in grado di colpire E. coli dove il fago naturale fallisce. Un possibile futuro alleato contro la resistenza agli antibiotici. https://nature.com/articles/d41586-025-0305 - X Vai su X
Virus progettati dall’intelligenza artificiale, ecco cosa possono fare - È la prima volta che sistemi di AI riescono a scrivere sequenze genomiche coerenti su scala completa. Come scrive msn.com