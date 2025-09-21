L’esperimento di Stanford pubblicato su BioRxiv: per la prima volta gli scienziati hanno usato una rete neurale per ridisegnare il genoma di un microrganismo esistente e renderlo più letale. Ma ci sono perplessità sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Un virus creato con l’IA: grazie a lui combatteremo i batteri resistenti agli antibiotici