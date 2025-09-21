Un trionfo che va oltre il tennis L’Italia celebra il successo delle Azzurre nella Billie Jean King Cup

21 set 2025

In un mondo dove le vittorie sportive possono sembrare effimere, c’è una realtà che va ben oltre il semplice trionfo: la forza che lo sport infonde nei giovani, la passione che anima ogni allenamento e la determinazione che trasforma il sacrificio in un successo duraturo. Le ragazze della squadra italiana di tennis, guidate dalla capitana Tathiana Garbin, hanno dato una lezione di vita non solo in campo, ma anche fuori. La vittoria storica nella Billie Jean King Cup 2025, conseguita a Shenzhen contro una corazzata come gli Stati Uniti, è una celebrazione del talento, della resilienza e di un lavoro di squadra impeccabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

