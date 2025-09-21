Un posto letto per chi non ha nulla Misericordia gestirà l’housing first

Sarà la Misericordia di Massa, ente del terzo settore, il partner del Comune nella coprogettazione delle attività che riguarderanno la Stazione di Posta e il Centro servizi per il contrasto alla povertà con accoglienza notturna. Gli immobili sono in parte pronti e in parte in fase di realizzazione nell’area dell’ex Mattatoio, all’interno di un progetto integrato che riguarda tutta l’area di costa, assieme alle funzioni di housing first. Si tratta di un accordo interistituzionale, per tre diversi investimenti fra Carrara, Massa e Montignoso, tutti progettati da Erp e finanziati dal Pnrr, per realizzare in ciascun comune una cosiddetta ‘stazione di posta’ e una soluzione ‘housing first’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

