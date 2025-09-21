un posto al sole trame dal 22 al 26 settembre 2025

? Lunedì 22 settembre 2025 Vinicio continua a essere una pedina nelle mani di Gennaro, che lo manipola con astuzia e promesse velate. Marina, sempre più preoccupata per l’amico, tenta con determinazione di fargli aprire gli occhi, ma la sua voce sembra non trovare spazio nel cuore confuso di Vinicio. Intanto, Ferri vive con crescente impazienza l’attesa della notifica ufficiale che potrebbe finalmente alleggerire le misure restrittive imposte dalla giustizia: ogni minuto sembra eterno. Nel frattempo, Guido decide di sorprendere Mariella con un corteggiamento fuori dagli schemi, ma il suo piano prende una piega inaspettata grazie all’intervento involontario – e alquanto comico – di Micaela e Samuel, che finiscono per aiutarlo senza nemmeno rendersene conto. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

