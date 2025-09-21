Un Posto al Sole trame dal 22 al 26 Settembre 2025
? Lunedì 22 settembre 2025 Vinicio continua a essere una pedina nelle mani di Gennaro, che lo manipola con astuzia e promesse velate. Marina, sempre più preoccupata per l’amico, tenta con determinazione di fargli aprire gli occhi, ma la sua voce sembra non trovare spazio nel cuore confuso di Vinicio. Intanto, Ferri vive con crescente impazienza l’attesa della notifica ufficiale che potrebbe finalmente alleggerire le misure restrittive imposte dalla giustizia: ogni minuto sembra eterno. Nel frattempo, Guido decide di sorprendere Mariella con un corteggiamento fuori dagli schemi, ma il suo piano prende una piega inaspettata grazie all’intervento involontario – e alquanto comico – di Micaela e Samuel, che finiscono per aiutarlo senza nemmeno rendersene conto. 🔗 Leggi su Soapvibes.it
In questa notizia si parla di: posto - sole
Un Posto al Sole diventa internazionale: Whoopi Goldberg nel cast.
Anticipazioni un posto al sole dal 14 al 18 luglio 2025
Un posto al sole anticipazioni 7 luglio: Gennaro sfida Ferri e Marina
Un Posto al Sole, anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025: Agata si risveglia dal coma Ecco quello che accadrà nelle prossime puntate della soap - facebook.com Vai su Facebook
Un posto al sole: continuano le indagini sull'incidente di Gagliotti. La polizia indaga su Roberto che decide di andare di nascosto da Gennaro e proporgli un patto per depositare l'ascia di guerra. Di @Ardigiorgio - X Vai su X
Un posto al sole, le trame dal 22 al 26 settembre 2025; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 22 al 26 settembre: l'uomo che non sapeva più corteggiare e nuovi segreti; Un Posto al Sole Anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025: Agata si risveglia dal coma, Michele corre da lei.
Un posto al sole, le trame dal 22 al 26 settembre 2025 - Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di “Un posto al sole”, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 22 a venerdì 26 settembre 2025. Si legge su sorrisi.com
Anticipazioni Un Posto al Sole 22-26 settembre 2025 - Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... Secondo tvserial.it