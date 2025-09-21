Un Posto al Sole anticipazioni 22 settembre | Silvia chiede a Michele di fermarsi ma lui non la ascolta

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole. La soap, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, punta ora di nuovo l'attenzione su Michele Saviani, impegnato con un'intervista a Paolo Siani. Anche se è molto stanco e Silvia vorrebbe che si riposasse un po', il giornalista non si ferma. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nell' episodio di lunedì 22 settembre. Dov'eravamo rimasti Alice ha lasciato Napoli, stufa delle tante tensioni familiari che si sono messe tra lei e Vinicio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

