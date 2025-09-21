Un Posto al Sole Anticipazioni 22 settembre 2025 | Silvia dice basta ma Michele non vuole ascoltarla!

Comingsoon.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vediamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 settembre 2025 su Rai3. Nell'episodio della Soap Silvia cercherà di spingere Michele a prendersi una pausa ma Saviani avrà gi un altro lavoro da portare a termine!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

un posto al sole anticipazioni 22 settembre 2025 silvia dice basta ma michele non vuole ascoltarla

© Comingsoon.it - Un Posto al Sole Anticipazioni 22 settembre 2025: Silvia dice basta ma Michele non vuole ascoltarla!

In questa notizia si parla di: posto - sole

Un Posto al Sole diventa internazionale: Whoopi Goldberg nel cast.

Anticipazioni un posto al sole dal 14 al 18 luglio 2025

Un posto al sole anticipazioni 7 luglio: Gennaro sfida Ferri e Marina

Un posto al sole, le trame dal 22 al 26 settembre 2025; Un Posto al Sole Anticipazioni 22 settembre 2025: Silvia dice basta ma Michele non vuole ascoltarla!; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 22 al 26 settembre.

posto sole anticipazioni 22Un Posto al Sole Anticipazioni 22 settembre 2025: Silvia dice basta ma Michele non vuole ascoltarla! - Nell'episodio della Soap Silvia cercherà di spingere Michele a prendersi una pausa ma Saviani avrà gi un ... Riporta comingsoon.it

posto sole anticipazioni 22Anticipazioni Un Posto al Sole 22-26 settembre 2025 - Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... Si legge su tvserial.it

Cerca Video su questo argomento: Posto Sole Anticipazioni 22