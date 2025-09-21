Un piranha nella diga di Arezzo. Rabbia e curiosità sui social.

SPOLETO - Piranha rosso avvistato nelle acque della diga di Arezzo tra Spoleto ed Acquasparta. La foto del pesce amazzonico è stata postata sui social da un pescatore spoletino ed ha scatenato la curiosità degli utenti, in particolare degli amanti della pesca. Effettivamente si tratta di un “ Pygocentrus nattereri “ e a confermarlo è stato l’esperto Mauro Natali, direttore per 30 anni del Centro ittiogenico del Trasimeno. L’esperto ha visionato la foto riconoscendo senza dubbio la specie Piranha e confermando quindi l’ipotesi del pescatore spoletino. Lo stesso Natali però spiega che il pesce non è assolutamente pericoloso anche se il gesto di liberarlo è comunque punibile per legge. 🔗 Leggi su Lanazione.it

