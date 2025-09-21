Un giorno mangeremo robot | com' è avere un drone per merenda

In questo episodio del podcast di Wired Un giorno mangeremo robot, realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia parliamo di droni e altri robot al 100% edibili assieme a Dario Floreano, coordinatore del progetto Robofood, e professore di robotica presso l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in Svizzera. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Un giorno mangeremo robot: com'è avere un drone per merenda

"Un giorno mangeremo robot" non è fantascienza e ve lo raccontiamo nel podcast di Wired dedicato all'innovazione sostenibile

Un giorno mangeremo robot: mangiare una caramella per fare un esame medico

Un giorno mangeremo robot: che gusto ha una batteria?

