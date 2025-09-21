Un fisico da podcast

Era una tiepida sera del maggio 2024. Bryan Johnson, 48 anni, imprenditore tech che ha investito milioni di dollari nel tentativo di ringiovanire, aveva organizzato una cena. C’erano anche Kim e Khloé Kardashian con la madre Kris Jenner, e Andrew Huberman, neuroscienziato di Stanford che conduce il podcast Huberman Lab, seguito da milioni di persone, in cui si parla di come sfruttare la ricerca scientifica per migliorarsi al massimo. In casa Johnson a Venice, in California, agli ospiti sono stati serviti broccoli, cavolfiori, lenticchie nere e un budino a base di noci, frutti di bosco, succo di melograno, noci di macadamia e cannella. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Un fisico da podcast

**Max Cavalera difende Axl Rose: "Basta con gli attacchi sul peso!"** Il frontman di Soulfly ed ex Sepultura durante il podcast *Appetite for Distortion* prende posizione contro i commenti sul fisico di Axl Rose . Secondo Max, criticare il peso è superfluo

New Podcast! "L03-Minibasket:La Competenza è Mente e Corpo, Non Solo Tecnica"

“Fatica fisica e mentale”: online la quarta puntata del podcast Italia K2; Il corpo, tenerlo a mente; I podcast sul benessere da non perdere nel 2025.

BLABLABIKE, BARONCINI: «IL FISICO RISPONDE BENE, AVREI DOVUTO LASCIARE L'OSPEDALE A FINE SETTEMBRE E INVECE...» - La viva voce dello sfortunato corridore romagnolo dopo l'incidente al Giro di Polonia e gli interventi al Niguarda ... Come scrive tuttobiciweb.it

The Storyteller è il nuovo podcast di Runner's World, quando la corsa diventa racconto - The Storyteller è un podcast in 12 puntate che ripercorre le storie di corsa e di grandi campioni grazie alla penna di Marco Tarozzi e all'interpretazione di Sebastiano Gavasso ... Si legge su msn.com