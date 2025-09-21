Un dolore che non dorme mai l’incubo di un padre notte dopo notte | Salvatemi da mio figlio drogato
Pesaro, 21 settembre 2025 – "Sono 35 anni che mio figlio si droga: prende qualunque cosa. Io ne ho 81 e non so più cosa fare". Arriva in redazione con gli occhi asciutti e piccoli di chi ha tanto sonno arretrato e il cuore gonfio di pensieri. Ha una disabilità al 100 per cento, ha lavorato per più di 50 anni, ed è arrivato a quell’età in cui si pensa che il peggio sia alle spalle. Invece è sempre sotto gli occhi, che non si chiudono mai, nemmeno per dormire. Truffa da 290mila euro: coppia di anziani sul lastrico. Tutto inizia con un sms, come funziona L’altra notte ha dovuto chiamare i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
