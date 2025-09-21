Un dirigente della OMV l’azienda energetica statale austriaca è stato accusato di essere una spia russa

La OMV, l’azienda energetica statale austriaca, ha licenziato uno dei suoi dirigenti: l’uomo è accusato di essere una spia russa. Il ministro degli Esteri dell’ Austria ha convocato l’incaricato d’affari dell’ambasciata russa a Vienna per chiedere la revoca dell’immunità diplomatica di un funzionario dell’ambasciata, ritenuto un agente dell’ FSB (i servizi segreti sovietici), con cui il dirigente avrebbe avuto dei contatti sospetti. Nel caso in cui questo non avvenga, il funzionario verrà espulso dal Paese. A rendere noto il caso è stata un’inchiesta condotta dalla rivista Profil. Secondo il giornale, la Direzione per la Sicurezza dello Stato e l’Intelligence austriaca stava monitorando il dirigente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

