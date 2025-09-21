Un cucciolo per corrispondenza Cani gatti ma pure conigli e criceti La domenica delle adozioni a distanza

Tra i numerosi progetti promossi da Enpa Monza uno dei più speciali rimane sicuramente il Progetto famiglia a distanza. Nato nel 2006, coinvolge ogni anno una media di 160-200 famiglie che seguono i loro animali a distanza con grande affetto. Molte di loro sono rimaste fedeli all’Ente continuando a sostenerlo anche col passare degli anni. Ed è proprio per celebrare il progetto che Enpa Monza ha organizzato un Open day che si terrà oggi dalle 15 alle 17.30 al canile rifugio di via San Damiano 21 a Monza e l’obiettivo sarà quello di far conoscere l’iniziativa a più persone possibili e, magari, aggiungere qualche nuovo membro nella grande famiglia degli adottanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un cucciolo... per corrispondenza. Cani, gatti, ma pure conigli e criceti. La domenica delle adozioni a distanza

Questo cane femmina sta rovistando in via di bagnoletto lungo la strada tra la spazzatura in corrispondenza della campana di vetro altezZa via calzignano terme . Qualcuno sa di chi è? 3467403838 - facebook.com Vai su Facebook

