un cucciolo per corrispondenza cani gatti ma pure conigli e criceti la domenica delle adozioni a distanza

21 set 2025

Tra i numerosi progetti promossi da Enpa Monza uno dei più speciali rimane sicuramente il Progetto famiglia a distanza. Nato nel 2006, coinvolge ogni anno una media di 160-200 famiglie che seguono i loro animali a distanza con grande affetto. Molte di loro sono rimaste fedeli all’Ente continuando a sostenerlo anche col passare degli anni. Ed è proprio per celebrare il progetto che Enpa Monza ha organizzato un Open day che si terrà oggi dalle 15 alle 17.30 al canile rifugio di via San Damiano 21 a Monza e l’obiettivo sarà quello di far conoscere l’iniziativa a più persone possibili e, magari, aggiungere qualche nuovo membro nella grande famiglia degli adottanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

