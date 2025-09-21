Un comitato tecnico scientifico contro le aggressioni ai sanitari
Per difendere gli operatori sanitari dalle frequenti aggressioni che si registrano in tutta Italia, la Lega, tramite il responsabile nazionale del ‘Progetto sicurezza operatori sanitari’ Pasqualino Piunti, porterà il problema alla Commissione Parlamentare. Questo è stato evidenziato durante la conferenza stampa che ha visto la partecipazione diretta dello stesso Piunti, dell’onorevole Giorgia Latini del presidente del Sistema italiano autodifesa professionale Antonio Corrias. In collegamento sono intervenuti Fabio Caiazzo capo dipartimento della Lega per sport e salute ed Emanuele Monti responsabile nazionale del settore Sanità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: comitato - tecnico
America’s Cup, nessun rappresentante della Regione Campania nel comitato tecnico
Museo di Storia Naturale dello Stretto, altri due Avvisi per la Commissione scientifica e il Comitato tecnico
Territorio, ricostituito il comitato tecnico scientifico dell’urbanistica
Il sindaco ha deciso di entrare nel comitato tecnico di gestione per la grande sfida velistica in programma nel 2027 - facebook.com Vai su Facebook
Il Comitato tecnico dedicato ha dato il via libera alla costruzione degli impianti che contribuiranno ad alimentare gli asset dell’Ilva https://energiaoltre.it/sara-il-porto-di-gioia-tauro-a-ospitare-il-nuovo-polo-dri-per-lilva/… #GioiaTauro #Ilva - X Vai su X
Un comitato tecnico scientifico contro le aggressioni ai sanitari; Comitato tecnico-scientifico INAIL-AIC; Violenza maschile sulle donne, il Libro bianco per la formazione al FORUM PA 2025.
"Un comitato tecnico scientifico contro le aggressioni ai sanitari" - Per difendere gli operatori sanitari dalle frequenti aggressioni che si registrano in tutta Italia, la Lega, tramite il responsabile nazionale del ‘Progetto sicurezza operatori sanitari’ Pasqualino Pi ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Biotecnopolo, Prometheus ha fretta. Domani il comitato scientifico convocato per validare il progetto - Baccheschi: "Il Consorzio di imprese si formerà solo se ci sarà il via ... Segnala lanazione.it