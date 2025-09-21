un comitato tecnico scientifico contro le aggressioni ai sanitari

Per difendere gli operatori sanitari dalle frequenti aggressioni che si registrano in tutta Italia, la Lega, tramite il responsabile nazionale del ‘Progetto sicurezza operatori sanitari’ Pasqualino Piunti, porterà il problema alla Commissione Parlamentare. Questo è stato evidenziato durante la conferenza stampa che ha visto la partecipazione diretta dello stesso Piunti, dell’onorevole Giorgia Latini del presidente del Sistema italiano autodifesa professionale Antonio Corrias. In collegamento sono intervenuti Fabio Caiazzo capo dipartimento della Lega per sport e salute ed Emanuele Monti responsabile nazionale del settore Sanità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

