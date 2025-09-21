Un cane sa esattamente a cosa serve una pallina o un altro gioco | lo studio che accerta l'intelligenza di Fido

I cani sanno a cosa servono gli oggetti: dalla pallina agli altri strumenti di gioco, Fido riconosce la funzione per cui gli chiediamo di interagire con noi e quale gioco faremo insieme. Lo studio dei ricercatori dell'Università Eötvös Loránd di Budapest, in Ungheria, aggiunge un altro tassello al fatto che la cosiddetta "teoria della mente" non è una prerogativa solo umana ma che anche il nostro "miglior amico" la possiede. 🔗 Leggi su Fanpage.it

