Un boato! Trema tutto | terremoto in Italia scossa avvertita in tutta la regione

Una scossa di terremoto ha interrotto la quiete della notte umbra alle 23.11, quando i sismografi dell’ Ingv hanno registrato un sisma di magnitudo 3.8 con epicentro a un chilometro a nord est di Massa Martana, in provincia di Perugia. L’ipocentro è stato localizzato a circa otto chilometri di profondità, un dato che ha contribuito a rendere nitidamente percepito il movimento in una vasta area. Sisma avvertito tra Perugia e Terni. La scossa, breve ma intensa, è stata avvertita in numerosi centri: da Spoleto a Terni, fino a Foligno e alle pendici dei Monti Martani. Molti cittadini hanno parlato di un “boato” secco seguito da un tremore che ha fatto vibrare case e palazzi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

