Un bianco unico con muffa nobile | la guida enologica premia il vino della cantina cesenate
Brindisi eccellente per la cantina cesenate Tenuta il Plino. L’edizione 2026 della guida ai vini di Slow Wine, la guida enologica più venduta d’Italia, ha infatti assegnato il massimo riconoscimento a uno dei suoi vini più rappresentativi, giudicandolo ‘Top Wine – Vino Slow’. Il premio è andato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
