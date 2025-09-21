Un autunno intenso per la compositrice Ada Gentile

Ada Gentile Per la compositrice Ada Gentile si presenta un autunno molto impegnativo. Nella veste di organizzatrice sarà infatti impegnata nel mese di Ottobre con la 46^ edizione del suo Festival “Nuovi Spazi Musicali”, che si articolerà in 5 concerti al Foyer del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. Poi, nel mese di Novembre, con i 3 concerti della rassegna di giovani concertisti “Domenica in Musica”, sempre al Foyer del Teatro. Si aggiungono, inoltre, altri 3 eventi importanti che ha organizzato per il 19 Ottobre, sempre al Ventidio Basso di Ascoli (il “Messia” di Haendel), per il 25 Novembre alla Pinacoteca Comunale (il concerto del “Quartetto Image” di flauti, per la SIMC-Società Italiana di Musica Contemporanea) ed il 14 Dicembre, sempre alla Pinacoteca, con “ Le quattro stagioni ” di Vivaldi con il complesso da camera de “I Solisti Aquilani”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

