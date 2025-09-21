Un anello sui Colli Euganei | tra buon cibo e-bike e storia

Non serve avere gambe da ciclista né la divisa da professionista per infilarsi nell’anello dei Colli Euganei: basta una bici elettrica, la voglia di farsi portare più che pedalare e l’illusione di fare attività fisica mentre in realtà ci si concede il lusso di guardarsi intorno.Ogni curva è una cartolina senza cornice: ulivi storti che . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Un anello sui Colli Euganei: tra buon cibo, e-bike e storia

In questa notizia si parla di: anello - colli

Un facile anello di 5 km tra le colline di Conzano, arte all'aperto e vigneti storici: MonferVInum è l'enotrekking perfetto per chi ama camminare e degustare. Iscriviti alla newsletter di Cammina Piemonte per info e prenotazioni https://mailchi.mp/ilpiccol - facebook.com Vai su Facebook

L'ultimo rifugio del poeta più grande: tra sorgenti e colline di buon vino, il Veneto ospita un borgo per veri bibliofili; Parco Mostar, Castello del Catajo e altre località: l’anello ciclabile dei Colli Euganei diventa festival; Dove mangiare sui Colli Euganei, i migliori ristoranti.

2 giugno, 5 itinerari (anti-caldo) in Veneto da non perdere per la gita fuori porta - Da pochi chilometri a percorsi più lunghi, l'Anello dei Colli Euganei offre ai suoi visitatori più opzioni per trascorrere una giornata immersi nella natura. Segnala ilgazzettino.it

Colli Euganei. Regge, ville e giardini. Un patrimonio tutto da scoprire, tra terme e enogastronomia - Apprezzato per le acque termali, i borghi storici, i parchi naturali e l’enogastronomia, questo angolo di Veneto conserva ... repubblica.it scrive