Un amore senza limiti | Andrea e Svetlana le nozze dopo gli incidenti e i trionfi in bici

Rimini, 21 settembre 2025 – Quello tra Andrea e Svetlana è un amore più forte dei confini e dei limiti. Il loro è un amore da campioni, non solo perché di medaglie al collo ne hanno collezionate tante nella loro seconda vita. Entrambi vittime di incidenti stradali, entrambi decisi a prendersi la seconda possibilità con una forza di volontà da applausi. E ci sono riusciti. Hanno lottato, anche fianco a fianco nello stesso team paralimpico di bici. E dopo avere dimostrato a loro stessi e al mondo che i limiti non ci sono, si sono presi per mano, arrivando fino all’altare. Si sono sposati l’8 settembre a Cattolica, dove hanno deciso di vivere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

