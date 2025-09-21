Un altro incidente nei boschi | fungaiolo precipita in una zona impervia Salvataggio difficile è grave
Pistoia, 21 settembre 2025 – Un altro fungaiolo ferito gravemente dopo un incidente nei boschi. L’uomo è precipitato lungo un pendio molto ripido nei boschi di Posola, nel comune di Sambuca Pistoiese, ed ha riportato una frattura esposta alla gamba. Recuperato fungaiolo, il monito della Prefettura: “Non andate da soli” A rendere complicato il salvataggio è stata la zona in cui l’uomo è caduto. I soccorritori, impossibilitati a utilizzare i mezzi di soccorso, si sono dovuti muovere a piedi, trasportando a spalla tutto il materiale necessario per il recupero. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale, il personale sanitario del 118 e un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (Sast). 🔗 Leggi su Lanazione.it
