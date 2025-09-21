Un aereo spia russo sul Baltico Germania e Svezia fanno volare i jet
Caccia di Germania e Svezia si sono levati in volo oggi per intercettare e tracciare un aereo da ricognizione russo che sorvolava il Mar Baltico. Lo riferiscono funzionari militari, spiegando che due jet Gripen svedesi e due jet Eurofighter tedeschi sono stati dispiegati nello spazio aereo internazionale per monitorare e fotografare l'aereo da ricognizione russo IL-20. Secondo quanto riferito da funzionari dell'aeronautica militare svedese e tedesca, l'aereo volava senza fornire una rotta di volo o un contatto radio che potesse segnalarne la presenza, hanno riferito i funzionari militari. Il monitoraggio, che si è concluso senza incidenti, giunge in un momento in cui i Paesi membri della Nato e dell'Unione europea sono in stato di massima allerta per le attività militari e di ricognizione russe all'interno e intorno al loro spazio aereo Venerdì tre jet russi sono entrati senza autorizzazione nello spazio aereo dell'Estonia e vi sono rimasti per 12 minuti, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri estone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: aereo - spia
Scramble sul Mar Baltico, due caccia Eurofighter tedeschi intercettano aereo spia russo che non si faceva identificare: l'allarme della Nato
Tensione in Medio Oriente, aereo spia americano intercettato vicino all'Iran. Cosa sta succedendo
Dalla Guerra Fredda all’intelligenza artificiale: la seconda vita dell’aereo spia U-2
Attacco alla Nato, all’Italia il comando aereo del Baltico: radar, F35 e aerei spia per difendere i confini - facebook.com Vai su Facebook
L'aereo spia italiano decollato dall'Estonia, gli F-35 di Olanda, Romania e Slovacchia: la prima reazione Nato - X Vai su X
Mar Baltico, aereo russo su acque neutrali: la NATO fa volare i jet; Bild: un aereo spia russo oggi nello spazio aereo della Nato; Aereo spia russo entra nei cieli Nato: intercettato e «espulso» da due Eurofighter tedeschi. Cos'è successo.
Aereo militare russo sopra il Mar Baltico (con il transponder spento), Berlino fa decollare due jet Eurofighter - Due jet Eurofighter tedeschi sono stati fatti decollare oggi, domenica 21 settembre, per intercettare un aereo militare russo sopra il Mar Baltico. Da msn.com
F-35 italiani decollano da estonia per intercettare velivoli russi nello spazio aereo baltico - 35 italiani decollano dalla base di amari in estonia per intercettare velivoli russi, confermando il ruolo operativo e la presenza militare italiana nella difesa aerea della nato nel Baltico ... gaeta.it scrive