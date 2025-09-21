un aereo spia russo sul baltico germania e svezia fanno volare i jet

Caccia di Germania e Svezia si sono levati in volo oggi per intercettare e tracciare un aereo da ricognizione russo che sorvolava il Mar Baltico. Lo riferiscono funzionari militari, spiegando che due jet Gripen svedesi e due jet Eurofighter tedeschi sono stati dispiegati nello spazio aereo internazionale per monitorare e fotografare l'aereo da ricognizione russo IL-20. Secondo quanto riferito da funzionari dell'aeronautica militare svedese e tedesca, l'aereo volava senza fornire una rotta di volo o un contatto radio che potesse segnalarne la presenza, hanno riferito i funzionari militari. Il monitoraggio, che si è concluso senza incidenti, giunge in un momento in cui i Paesi membri della Nato e dell'Unione europea sono in stato di massima allerta per le attività militari e di ricognizione russe all'interno e intorno al loro spazio aereo Venerdì tre jet russi sono entrati senza autorizzazione nello spazio aereo dell'Estonia e vi sono rimasti per 12 minuti, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri estone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

