Un 16enne con due armi in tasca | Mi servivano per fare un Reel

Tempo di lettura: 2 minuti Un Reel o uno scatto che ti immortala nel centro della movida vale il rischio di una denuncia? Quando i carabinieri della compagnia Napoli centro impegnati nei controlli per la movida hanno intimato di fermarsi a un ragazzino in zona Decumani non ne ha voluto proprio sapere. In via del Grande Archivio il ragazzo ha tentato di fuggire. I carabinieri lo hanno inseguito e dopo poche centinaia di metri sono riusciti a fermarlo tra il caos della folla. Il ragazzo è uno studente incensurato di 16 anni. Nelle tasche non uno ma ben 2 coltelli nuovi di zecca. “Era solo per fare una storia” dirà il ragazzo facendo riferimento ai social. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
