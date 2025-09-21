Un 16enne con due armi in tasca | Mi servivano per fare un reel La giustificazione ai carabinieri di Napoli
Un reel o uno scatto che ti immortala nel centro della movida vale il rischio di una denuncia? Quando i carabinieri della compagnia Napoli centro impegnati nei controlli per la movida hanno intimato di fermarsi a un ragazzino in zona Decumani non ne ha voluto proprio sapere. In via del Grande Archivio il ragazzo ha tentato di fuggire. I carabinieri lo hanno inseguito e dopo poche centinaia di metri. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: 16enne - armi
RAVENNA: LA RIVOLTA DI PORTUALI E CITTADINI FERMA IL CARICO DI ARMI VERSO ISRAELE A Ravenna la mobilitazione dei portuali e della cittadinanza ha portato allo stop del transito di due container di esplosivi destinati a Israele. Il carico, provenien - facebook.com Vai su Facebook
Lettera dei principali esperti mondiali sul commercio internazionale di armi a sostegno di @FranceskAlbs Ho firmato con convinzione questa importante presa di posizione: grazie a @StavrianakisA @andrewfeinstein @ShadowWorldInv1 per averla coordinata - X Vai su X
Un 16enne con due armi in tasca, 'mi servivano per fare un Reel'; Foto: Un 16enne con due armi in tasca, 'mi servivano per fare un Reel'; Piscina di Muggiò, Forza Italia al sindaco: “Tempistica comoda, solo fumo negli occhi”.
Un 16enne con due armi in tasca, 'mi servivano per fare un Reel' - Un Reel o uno scatto che ti immortala nel centro della movida vale il rischio di una denuncia? gazzettadiparma.it scrive
Movida, 16enne con due armi in tasca per un Reel - Ci sono ancora armi e giovani in questo sabato sera di movida nel centro storico di Napoli. Come scrive napolivillage.com