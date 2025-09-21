Un 16enne con due armi in tasca | Mi servivano per fare un reel La giustificazione ai carabinieri di Napoli

Feedpress.me | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un reel o uno scatto che ti immortala nel centro della movida vale il rischio di una denuncia? Quando i carabinieri della compagnia Napoli centro impegnati nei controlli per la movida hanno intimato di fermarsi a un ragazzino in zona Decumani non ne ha voluto proprio sapere. In via del Grande Archivio il ragazzo ha tentato di fuggire. I carabinieri lo hanno inseguito e dopo poche centinaia di metri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

un 16enne con due armi in tasca mi servivano per fare un reel la giustificazione ai carabinieri di napoli

© Feedpress.me - Un 16enne con due armi in tasca: "Mi servivano per fare un reel". La giustificazione ai carabinieri di Napoli

In questa notizia si parla di: 16enne - armi

Un 16enne con due armi in tasca, 'mi servivano per fare un Reel'; Foto: Un 16enne con due armi in tasca, 'mi servivano per fare un Reel'; Piscina di Muggiò, Forza Italia al sindaco: “Tempistica comoda, solo fumo negli occhi”.

16enne due armi tascaUn 16enne con due armi in tasca, 'mi servivano per fare un Reel' - Un Reel o uno scatto che ti immortala nel centro della movida vale il rischio di una denuncia? gazzettadiparma.it scrive

Movida, 16enne con due armi in tasca per un Reel - Ci sono ancora armi e giovani in questo sabato sera di movida nel centro storico di Napoli. Come scrive napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: 16enne Due Armi Tasca