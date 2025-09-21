Un 15enne guida senza patente Maxi multa
Al volante da solo di una microcar. A 15 anni e senza alcun tipo di patente, nemmeno la licenza per i ciclomotori necessaria per guidare i quadricicli leggeri, come vengono chiamate nel codice le microcar. A fermare il ragazzino, nella mattinata di ieri, è stata una pattuglia della polizia locale di Brugherio (Monza) che ha incrociato la vettura guidata dal minorenne, residente a Cologno Monzese (Milano), durante un controllo. Quando gli agenti lo hanno controllato è emerso che il ragazzino non aveva ancora preso la patente: ha detto di essere in possesso dell’autorizzazione provvisoria che consente di esercitarsi alla guida (il cosiddetto foglio rosa), ma solo in presenza di una persona che la patente ce l’ha già. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
