Umbria terremoto a Massa Martana | scossa da 3,8 Paura e molte persone in strada nella notte
Perugia, 21 settembre 2025 – Nella tarda serata di sabato 20 settembre si è verificato un terremoto di magnitudo 3.8 in Umbria. Il sisma, registrato dall'Ingv di Roma, ha avuto come epicentro la zona di Massa Martana ( Perugia) ad una profondità di 8 chilometri. Tanta paura tra la popolazione, la scossa è stata avvertita chiaramente e in tanti sono usciti per strada. Il sindaco Francesco Federici, La scossa è stata avvertita in maniera molto forte dalla popolazione anche a Todi. Sopralluoghi sul territorio sono stati avviati dopo il terremoto di magnitudo di 3.8 registrato con epicentro nella zona di Massa Martana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
A nove anni dal terremoto in Umbria. Proietti: "Rinascita già in corso". La ricostruzione privata è all’89%
