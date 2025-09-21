Ultras Lazio a Ponte Milvio esposto striscione per Charlie Kirk | cosa c’è scritto

"La ragione non si uccide.rip Charlie Kirk". È lo striscione esposto a Ponte Milvio, firmato Ultras Lazio, prima dell'inizio del derby. 🔗 Leggi su Golssip.it

