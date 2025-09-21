UkCanadaAustralia | sì Stato Palestina
16.20 "Oggi, per ravvivare la speranza di pace tra palestinesi e israeliani e di una soluzione a 2 Stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina". Lo ha annunciato il premier Starmer. Nessun futuro per Hamas, né ruolo nel governo o nella sicurezza. Analogo annuncio del premier canadese Carney, che offre la sua "partnership nella costruzione della promessa di un futuro di pace per entrambi gli Stati di Palestina e Israele".Fa lo stesso l' Australia: "Sforzo coordinato" con Uk e Canada, spiega il premier Albanese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Il segretario di Stato vaticano Parolin: “Prematuro riconoscere lo Stato di Palestina? No, è la soluzione. Noi l’abbiamo già fatto” - E’ stato netto il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin rispondendo ai giornalisti che a margine di un evento a Roma gli hanno domandato se ... Da ilfattoquotidiano.it
“Riconoscere lo Stato di Palestina, non sono più possibili ambiguità”: la lettera di 34 ex ambasciatori a Meloni - “L’iniziativa da assumere con urgenza è l’immediato riconoscimento nazionale dello Stato di Palestina“. Lo riporta ilfattoquotidiano.it