UkCanadaAustralia | sì Stato Palestina

16.20 "Oggi, per ravvivare la speranza di pace tra palestinesi e israeliani e di una soluzione a 2 Stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina". Lo ha annunciato il premier Starmer. Nessun futuro per Hamas, né ruolo nel governo o nella sicurezza. Analogo annuncio del premier canadese Carney, che offre la sua "partnership nella costruzione della promessa di un futuro di pace per entrambi gli Stati di Palestina e Israele".Fa lo stesso l' Australia: "Sforzo coordinato" con Uk e Canada, spiega il premier Albanese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it