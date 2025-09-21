Ue von der Leyen | Europa deve essere autosufficiente sulla sicurezza

“Viviamo in tempi molto pericolosi. Farò tutto quello che è in mio potere per mantenere la pace e la libertà in Europa. È proprio per questo che stiamo rafforzando le nostre capacità di difesa con così tanta determinazione”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen in una intervista a Repubblica. “Se è vero che la Nato deve rimanere il fulcro della nostra difesa collettiva – ha spiegato von der Leyen -, è anche vero che abbiamo bisogno di un pilastro europeo molto più forte. L’Europa deve essere più autosufficiente e indipendente in fatto di sicurezza. Per questo abbiamo avviato il programma “ Prontezza per il 2030”, con il quale intendiamo colmare le carenze di capacità, accelerare le procedure e mobilizzare fino a 800 miliardi di euro per l’industria della difesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

