Udine capitale dello sport inclusivo Riccardi | Festa dello sport modello di comunità e volontariato

Udinetoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e dell’inclusione. Al PalaPrexta di Udine si è svolta oggi, domenica 21 settembre 2025, la Festa dello sport inclusivo, organizzata dall’Associazione sportiva udinese (Asu) in collaborazione con Csen Fvg, Special Olympics Fvg. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: udine - capitale

Da Zico alla Supercoppa. Udine capitale d'Europa per un giorno

Udine capitale del gioco da tavolo

Udine capitale dello sport inclusivo, Riccardi: “Festa dello sport modello di comunità e volontariato”; Sport, inclusione e comunità protagonisti della seconda giornata di Sharing Breath – Forlì Capitale del Respiro; Il weekend di Omegna è dedicato a sport e inclusione.

udine capitale sport inclusivoUdine "capitale" dello sport inclusivo, Riccardi: “Festa dello sport modello di comunità e volontariato” - L’evento ha visto protagonisti atleti paraolimpici e cittadini, impegnati insieme in attività ed esperienze sportive aperte a tutti, trasformando la giornata in un momento di emozioni e partecipazione ... Scrive udinetoday.it

udine capitale sport inclusivoFesta Sport Udine: Riccardi, inclusione e partnership per la salute - "Questa giornata dedicata allo sport inclusivo dimostra quanto il nostro sistema del volontariato, insieme al terzo settore, sappia organizzarsi e promuovere attivitÃ capaci ... Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Udine Capitale Sport Inclusivo