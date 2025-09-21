Il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere misure più incisive da parte di Europa e Stati Uniti contro la Russia, intanto sul campo continuano i bombardamenti russi sul territorio ucraino. “Dobbiamo bloccare tutte le possibili rotte di rifornimento, aggirare le sanzioni, fare pressione sui paesi e sulle singole aziende che li aiutano. I partner hanno questo potere: il potere che dovrebbe proteggere la vita. Ci aspettiamo che il 19° pacchetto di sanzioni dell’UE sia davvero doloroso e che gli Stati Uniti si uniscano agli europei” ha scritto sul suo canale Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Sanzioni alla Russia siano dolorose, bloccare rotte di rifornimento”