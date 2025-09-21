Ucraina Trump | Obbligherò l' Ue a non comprare petrolio russo | Zelensky | Ue e Usa impongano sanzioni dolorose a Putin

von der Leyen: "Dobbiamo essere pronti a risposta militare". L'Estonia: "I jet russi hanno ignorato i segnali dei piloti italiani". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Trump: "Obbligherò l'Ue a non comprare petrolio russo" | Zelensky: "Ue e Usa impongano sanzioni dolorose a Putin"

ucraina - trump

Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania

Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate”

Acquistare armi dagli USA per donarle all’Ucraina: dubbi e rifiuti dei Paesi europei e degli stessi americani sostenitori di Trump

Ucraina, Trump e la delusione Putin: "Con lui buon rapporto, ma..."

Putin: "L'escalation militare è il modo migliore per costringere l'Ucraina a colloqui alle sue condizioni, è improbabile che Trump faccia molto per rafforzare le difese di Kiev". La ricostruzione dei media Usa

Guerra Ucraina, media Usa: «Per Putin escalation è la strada migliore, Trump non agirà». Raid di Mosca: 40 missili e 580 droni - La Polonia ha fatto decollare i suoi jet durante la notte mentre erano in corso attacchi russi sull' Ucraina.

Guerra Ucraina, Trump: «Sono molto deluso da Putin, muoiono 7.000 persone a settimana senza ragione» - Lo ha detto Donald Trump partecipando a un evento al quale era presente anche l'ambasciatore degli Stati Uniti alla ...