Ucraina Trump | Deluso da Putin Europa smetta di comprare petrolio da Russia

(Adnkronos) – "Sono deluso da Putin". Lo ha ripetuto Donald Trump durante un discorso nelle scorse ore a Mount Vernon. Nell'intervento trasmesso da Fox News, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che riteneva fosse facile porre fine al conflitto in Ucraina innescato dall'invasione russa avviata il 24 febbraio del 2022 perché "ho un buon . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it