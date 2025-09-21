Ucraina Russia attacca vicino al confine | la Polonia fa decollare i caccia

(Adnkronos) – Dopo le recenti e allarmanti incursioni in Polonia e in Estonia, la Russia continua a bombardare con sempre più forza l'Ucraina. E la tensione dei Paesi confinanti con il teatro di guerra – preoccupati dagli sconfinamenti – continua irrimediabilmente a salire. Per questo Varsavia ha deciso di rispondere ieri all'alba, alzando in volo . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche”

L'Ucraina spaventa ancora la Russia: colpiti aerei bombardieri nel cuore del Paese

Ucraina-Russia, meno uomini e più droni: come cambia la guerra

Nella notte la Russia ha lanciato un imponente attacco con droni e missili contro l'Ucraina, uccidendo tre persone e ferendone decine

UCRAINA | La Russia ha lanciato 40 missili e circa 580 droni contro l'Ucraina in un "attacco massiccio" che ha ucciso tre persone e ne ha ferite decine, ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. #ANSA

Ucraina, Russia attacca vicino al confine: la Polonia fa decollare i caccia - L'Estonia dopo l'incursione russa e la reazione Nato: "Alleanza funziona in modo efficace, pronti a uso della forza fosse stato nece ... Lo riporta adnkronos.com

L’Ucraina ha attaccato coi droni una delle principali raffinerie di petrolio russe, vicino a San Pietroburgo - L’Ucraina ha condotto un vasto attacco con i droni contro la raffineria di Kirishi, nel nordovest della Russia vicino a San Pietroburgo, che è una delle due principali del paese. ilpost.it scrive