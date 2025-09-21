Ucciso e bruciato in casa Tre fermati anche una donna | Lui aveva un video intimo

di Nicola Palma "Sono tanto debole quanto troppo forte. avevo paura di provare pietà, ma non l’ho provata. quando guardavo, era per vedere se provavo qualcosa, ma nulla.". Sono quasi le 6 del 23 luglio. Valentina Peroni ed Elvis Simoni si scrivono su Whatsapp fino all’alba: lei è sposata con Emanuele Paganini, ma nella casa della coppia a Busto Arsizio ci vive pure il trentatreenne albanese; e le chat tradiscono un’intimità che va ben al di là di un semplice rapporto tra coinquilini. Secondo le indagini della polizia, in quel momento la trentaseienne sta palesando "la sua assenza di emozioni" durante l’omicidio del sessantaduenne turco Hayati Aroyo, assassinato poche ore prima in un appartamento di via Fogagnolo a Sesto San Giovanni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucciso e bruciato in casa. Tre fermati, anche una donna: "Lui aveva un video intimo"

