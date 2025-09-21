Ucciso e bruciato in casa a Sesto San Giovanni un video intimo tra i possibili moventi

(Adnkronos) – Ci sarebbe un video 'hot' alla base dell'omicidio di Aroyo Hayati, il 62enne di origine turca trovato carbonizzato il 23 luglio scorso all’interno di un appartamento a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. L'uomo avrebbe conosciuto i tre fermati, marito e moglie rispettivamente di 36 e 38 anni di Busto Arsizio, e . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

