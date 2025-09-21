Tuttosport – orario diretta probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Justcalcio.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-09-21 09:41:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: L’Inter, dopo la vittoria in Champions contro l’Ajax, riceve il Sassuolo a San Siro nel quarto turno del campionato di Serie A. Il bilancio tra Inter e Sassuolo in Serie A è in totale equilibrio, con 10 vittorie a testa e due pareggi: i neroverdi hanno vinto le ultime due sfide contro i nerazzurri e potrebbero arrivare a tre per la prima volta dal periodo tra maggio 2017 e agosto 2018 (quattro di fila in quel caso). L’Inter è reduce da due sconfitte consecutive in Serie A (contro Udinese e Juventus) e non arriva a tre ko consecutivi in campionato da aprile 2023. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

tuttosport 8211 orario diretta probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la serie a in tempo reale

© Justcalcio.com - Tuttosport – orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

In questa notizia si parla di: tuttosport - orario

Tuttosport – orario e dove vedere in tv e streaming l’amichevole 

Tuttosport – orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l’amichevole in tempo reale

Tuttosport – orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Roma – Torino | orario dove vederla e possibili formazioni; Roma – Torino | orario dove vederla e possibili formazioni; Fiorentina – Napoli il momento della verità | è in arrivo il periodo intenso per Conte e squadra.

tuttosport 8211 orario direttaTorino-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I granata, dopo la vittoria in casa della Roma, ricevono i bergamaschi nel quarto turno del campionato italiano ... Da tuttosport.com

tuttosport 8211 orario direttaBologna-Genoa: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Gli emiliani cercano il riscatto dopo il brutto ko a San Siro contro il Milan: al Dall'Ara arriva il Grifone di Vieira ... Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Tuttosport 8211 Orario Diretta