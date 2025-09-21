Tuttosport – orario diretta probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

2025-09-21 09:41:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: L’Inter, dopo la vittoria in Champions contro l’Ajax, riceve il Sassuolo a San Siro nel quarto turno del campionato di Serie A. Il bilancio tra Inter e Sassuolo in Serie A è in totale equilibrio, con 10 vittorie a testa e due pareggi: i neroverdi hanno vinto le ultime due sfide contro i nerazzurri e potrebbero arrivare a tre per la prima volta dal periodo tra maggio 2017 e agosto 2018 (quattro di fila in quel caso). L’Inter è reduce da due sconfitte consecutive in Serie A (contro Udinese e Juventus) e non arriva a tre ko consecutivi in campionato da aprile 2023. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

