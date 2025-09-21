Tutto pronto per il ritorno in Giunta di Luca Sammartino ma c' è chi dice no | Posto tenuto in caldo per un anno

La staffetta tra il dimissionario assessore regionale all'Agricoltura Salvatore Barbagallo e il suo successore Luca Sammartino sta per prendere sempre più forma nella stanza dei bottoni della Regione, ma l'opposizione in coro si dice contraria. Il presidente Schifani dovrebbe formalizzare la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: tutto - pronto

Tutto pronto per il festival dello yoga: lezioni e giochi anche i bimbi

Fiumicino, tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Darsena

Wesley saluta il Flamengo: “Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine”, tutto pronto per la nuova avventura con la Roma

Tutto pronto a Phoenix per il funerale-show di Kirk. La vedova accoglie Trump e Vance e vola sul palcoscenico nazionale. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Tutto pronto a Phoenix per il funerale-show di Kirk. La vedova accoglie Trump e Vance e vola sul palcoscenico nazionale #ANSA - X Vai su X

Tutto pronto per il ritorno in Giunta di Luca Sammartino, ma c'è chi dice no: 'Posto tenuto in caldo per un anno'; Tutto pronto per il ritorno in Giunta di Luca Sammartino, ma c'è chi dice no: Posto tenuto in caldo per un anno; Regione, tutto pronto per il rientro in giunta di Luca Sammartino dopo le dimissioni di Barbagallo.

Regione, tutto pronto per il rientro in giunta di Luca Sammartino dopo le dimissioni di Barbagallo - Il presidente Schifani formalizzerà la nomina lunedì mattina, con il ritorno nella squadra di governo dell'uomo forte della Lega in Sicilia ... msn.com scrive

A Perticara torna la sagra della polenta - È tutto pronto a Perticara, borgo dell’alta Valmarecchia, per accogliere il ritorno delle sue domeniche più attese e saporite: quelle della Sagra della Polenta e dei Frutti del Sottobosco, giunta ques ... Segnala newsrimini.it