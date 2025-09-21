Tutti i pet da adottare a Reggio Calabria

Adottare un cane non significa semplicemente portare a casa un animale, ma dare una seconda possibilità a un essere vivente che spesso ha conosciuto la solitudine, l’abbandono o la sofferenza. Nei rifugi e nei canili ci sono migliaia di cani di tutte le età e taglie che aspettano una famiglia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it