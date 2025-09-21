Tutti i bar e caffetterie dove trovare specialty coffee a Bologna nel 2025

A Bologna la cultura del caffè specialty è tra le più longeve del paese. Già dai primi Duemila, infatti, si sono dati da fare qui dei precursori della cultura di questo prodotto, in netto anticipo sui tempi. Torrefattori da un lato e baristi dall’altro — o meglio insieme — hanno unito le forze. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: tutti - caffetterie

Ricomincia la musica! # Da sabato 13 settembre, tutti i sabati, musica live al Jazz Coner del Bar Monti! - facebook.com Vai su Facebook

La guida ai migliori caffè specialty di Milano aggiornata al 2025; La città che (r)esiste anche a Ferragosto. Supermercati e bar aperti per ferie; Dal bar Campo dei Pini a “Tuttincluso Caffetteria” «Riapre un luogo storico della città».

Bar e caffetterie, crescono i pagamenti digitali: +42% nel 2025 - Roma, 5 settembre 2025 – In Italia cappuccino e cornetto si pagano sempre di più cashless: nel 2025 gli esercenti del settore hanno visto una crescita dei pagamenti senza contanti del +42% e, in ... Secondo quotidiano.net

Bar e caffetterie, ecco le province dove si usa meno il contante: Campobasso in testa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bar e caffetterie, ecco le province dove si usa meno il contante: Campobasso in testa ... Segnala tg24.sky.it