Tre appuntamenti con altrettanti giovani virtuosi della chitarra classica, per immergersi nelle sonorità di questo strumento e nei mondi musicali che può tessere, scoprendo al contempo nuovi talenti. È quanto proporrà da oggi e fino a metà ottobre a Nova Milanese la nuova edizione della rassegna “ ChitArs Nova “, promossa dall’associazione culturale L’Isola che non c’era, che da molti anni lavora come casa della musica italiana d’autore, in collaborazione con il Comune. In programma ci sono 3 eventi dedicati alla musica e alla chitarra, per un vero e proprio percorso tra talento, emozione e qualità artistica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutta l’arte della chitarra classica . Tre giovani virtuosi sul palco