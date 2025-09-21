LUCCA Si conclude oggi, in Piazza Napoleone, la seconda e ultima giornata della Festa del Pane, una manifestazione che da anni richiama panificatori, associazioni e volontari con l’obiettivo di far conoscere il pane artigianale e riscoprire il valore di un mestiere antico, ma oggi sempre più in difficoltà. Abbiamo raccolto la testimonianza di Roberto Favilla, direttore di Confartigianato Imprese Lucca, che ci ha raccontato l’anima dell’iniziativa. "Questa festa – spiega – nasce per far conoscere i prodotti artigianali. In piazza, infatti, si alternano normalmente 5 o 6 panificatori, anche se il sabato la loro presenza è ridotta: "Il problema è che il sabato lavorano, e non sempre possono partecipare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutta la bontà del pane. Una festa di solidarietà e valorizzazione artigiana