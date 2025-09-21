tutta la bellezza della terra viaggio verso la consapevolezza

La Terra ci guarda; ma noi umani non facciamo lo stesso. Forse perché preferiamo affogare nelle nostre preoccupazioni e, da qualche tempo, immaginiamo (e prepariamo) il nostro futuro in un altrove che non abbraccia più i suoi confini. Chi vivrà vedrà. Nel frattempo, forse dovremmo provare a (ri)scoprire quanto sia bello il pianeta blu. E per farlo non serve il solito documentario, può aiutarci anche la letteratura. E allora perché non passare qualche ora con Orbital di Samantha Harvey, edito da NN e vincitore del Booker Prize 2024? Non si tratta della solita storiella impacchettata a tavolino; siamo infatti di fronte a un romanzo bello, e straordinariamente poetico, che potrebbe avere come colonna sonora What a wonderful world di Louis Armstrong. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

