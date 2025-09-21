Tutor e velox | in arrivo 30 apparecchi sulle strade della provincia di Bologna

Bologna, 21 settembre 2025 – Operazione sicurezza stradale. Il Piano integrato metropolitano parte da qui, in collaborazione con la Prefettura, per installare nuovi occhi elettronici nei Comuni dell’hinterland e tutor nelle strade provinciali più problematiche per via degli incidenti. Un’operazione sicurezza, dicevamo, che attende da tre anni. Tra i motivi anche la nuova normativa sui velox che, chiaramente, spiega Simona Larghetti (Avs), delegata metropolitana alla Mobilità, “ha ritardato i tempi, obbligandoci a fare i sopralluoghi per due volte”. Bologna, maxi ingorgo dopo la partita: code infinite e traffico in tilt In cima alle priorità c’è la Nuova Bazzanese, ad alta incidentalità, per la quale i Comuni di Zola, Casalecchio e Valsamoggia già dal 2023 chiedono “ misure straordinarie ” per contenere gli incidenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutor e velox: in arrivo 30 apparecchi sulle strade della provincia di Bologna

