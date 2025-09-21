Turista danese scippata in pieno centro a Trevi.

Attimi di paura a Trevi vissuti nel tardo pomeriggio di venerdì in piazza Garibaldi, in pieno centro storico, a causa di uno scippo ai danni di una turista danese alla quale due malviventi gli hanno strappato di dosso una collana d’oro. Tutto è accaduto poco lontano da una panchina, dove erano sedute alcune persone. Una comitiva di una ventina di turisti danesi usciva da Villa Fabri dove aveva visitato i dipinti all’interno della splendida struttura. Dal racconto dei presenti due individui sono arrivati in auto e in un attimo hanno strappato la collanina dal collo della turista per poi fuggire a tutta velocità lungo viale Ciuffelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

