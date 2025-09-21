Turismo | da città del gioco a meta culturale la nuova vita di Nova Gorica riparte da Go2025
(Adnkronos) – Da vetrina socialista sull'Occidente a capitale del gioco e dell'intrattenimento, da 'città ideale' di stampo modernista a frontiera di contrabbando, da paesaggio urbano puntellato dal verde e dalle rose a emblema dell'anonima architettura stile sovietico. Un cammino a caccia di un'identità partito più di 70 anni fa, quando dal nulla nacque una città .
